«الصريطي» ينعى أحمد خليل: خسرت أخ وصديق وقيمة كبيرة.. (فيديو)

نعى الفنان سامح الصريطي الفنان أحمد خليل الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز 80 عامًا اليوم، بعد تدهور حالته الصحية مساء أمس ودخوله إلى أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «إلا أنا» حدوتة «حكايتي مع الزمان».

الصريطي: شخص متسامح وبيرسخ في جميع أعماله لقيم التسامح

وقال الصريطي خلال تصريحات خاصة لـ«تلفزيون الوطن»، إن أعمال مشتركة واستديوهات بخارج مصر جمعته بالفنان الراحل أحمد خليل، مؤكدًا أنه ممثل قدير وصديق لكل من تعامل معه.

وكشف الصريطي، أنه حاول التواصل معه أمس لكنه لم يرد عليه، ولكنه ظن أنه سيعود لمحادثته مرة أخرى، خصوصًا وأنه كان مرشحا من قبل لاتحاد الثقافة الرياضية التابع لوزارة الثقافة لتكريمه في يوم التسامح العالمي، باعتبار أنه شخص وفنان جيد السمعة، وهو شخص متسامح للغاية، وفي جميع أعماله يرسخ قيم التسامح.

الصريطي: كان راقي جدا في تعاملاته ورزانته

وتابع الصريطي، أنه تفاجئ من وفاة الفنان أحمد خليل، خصوصا وأنه لم يتعرض لوعكة صحية، ولكنه تردد بالساعات الأخيرة إصابته بفيروس كورونا، ولكنه لا يعلم صحة ذلك من عدمه.

وأكد الصريطي، على جمال خلق الفنان الراحل أحمد خليل وعلى رجولته وشخصيته وروحه المبهجة، وهو إنسان كان قريب من القلب للغاية، وكان في منتهى البساطة، لأنه كان قريب لكل الناس، فكان يلقب بـ«البرنس» وكان راقي جدا في تعاملاته ورزانته، معبرا عن أسفه وحزنه لرحيل الفنان أحمد خليل، «الواحد خسر أخ وصديق وقيمة كبيرة».

وقبل وفاته بأيام، صرح الفنان أحمد خليل لـ«الوطن»، بطبيعة مرضه وحالته الصحية، موضحًا أنه مريض ويشعر بإعياء بعد إصابته بفيروس كورونا، وكان قد تم حجزه بالمستشفى عدة أيام وخرج منها ولكنه تعرض للإعياء مرة أخرى وسيدخل المستشفى لأنه غير قادر على الحديث.