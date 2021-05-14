الصريطي عن «الاختيار 2»: وافقت على الفور.. وكفاية أعدي أمام الكاميرا

علق الفنان سامح الصريطي، على دوره في مسلسل «الاختيار 2»، قائلًا إنه عندما يكون العمل متكاملا من نص وإخراج وتكامل باقي العناصر، يظهر الممثل بالصورة التي يتمناها.

وأضاف سامح الصريطي، مع برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران: «اتعرض عليا أكون ضيف شرف، فطلبت إعفائي من هذه المهمة ولكن عندما عرفت أنه مسلسل الاختيار، حسيت إني كفاية أعدي من أمام الكاميرا، وعند قرائتي للدور وجدت الشخصية التي جسدتها مهمة جدا».

وتابع: «وافقت على الاختيار 2 على الفور.. الواحد فين لما يلاقي مسلسل زي الاختيار، وينتظره جميع الناس فبالتالي سوف يشهد كم كبير من المشاهدة، هذا المسلسل يمجد في شهدائنا ويقدم ما وراء الحقيقة التي لم نكن علي دراية كاملة بها».

وواصل: «لا يوجد شك في أن الكثيرين ممن يحملون الفكر الإخواني مخدوعين، إحنا ضد من يلطخ يده بالدم أو يحرض شخص علي تلك الأمور، أكثر ما أرهقني في هذا الدور هو الميكاب واستغرق نحو ساعة إلا ربع في تكوينه وأخرى في إزالته بعد انتهاء التصوير، مكملا أن الخوف من الإصابة وتصوير المشاهد يجعلني أحدث نفسي هو أنا أحسن من الذى نتحدث عنهم، اللي شالوا أرواحهم على كفوفهم واستشهدوا في سبيل حمايتنا».

واستكمل: «أثناء تلك الأحداث الحقيقية عمري ما شعرت بخوف شخصي، ولكن كان الخوف على هويتنا، وعندما وجدت اعتصامات وبناء دورات مياه وتأسيس حياة كاملة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية، سألت نفسي ما هو الهدف من هدم دولة بالكامل».

وأردف: «أنا كفنان علي المستوى العربي عمري ما هوقف فن، ولكن الفكرة هنا في هدم مؤسسات دولتنا بالكامل، كل هذا التخريب لصالح من!، وخاصة أن الجميع يعلم عن هذا فكر التخريب بعيد كل البعد عن الوطن، فكان كل الخوف من طمس هوية مصرية».

وأكد: «الإخوان حرموا الفن والأوبرا خلال فترة حكمهم»، متابعًا: «أتمنى أن كل خبرة السنين التي اكتسبتها تجسد في عمل يمتع الجمهور، فيكون الجمهور المحبوب الأول للفنان فيفضل دائما أن يظهر له في افضل صورة، وحتى الآن لم يتوفر هذا العمل».