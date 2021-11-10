سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-11-2021 في البنوك

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك عودة، نظرًا لأهميته في التأثير على أسعار السلع المختلفة، وتقدم «الوطن» في هذا الإطار سعر الدولار وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 في البنوك، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي، في البنك التجاري الدولي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وعلى الجانب الآخر سجل سعر اليورو، في البنك الأهلي، 18.11 جنيه للشراء، و18.25 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.12 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجّل نحو 18.13جنيه للشراء و18.29 جنيه.