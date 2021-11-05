سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.. يحتفظ بمستويات مستقرة في البنوك

حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة، 5 نوفمبر 2021، على استقراره أمام الجنيه المصري، وذلك في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب أسعار صرف العملات الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري أمس الخميس، ليستقر الدولار أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ويعرّف سعر صرف العملات بأنه آلية نقدية من خلالها يتم تحديد سعر العملة أمام العملات الأخرى، ومنذ اتباع المركزي المصري سياسة تحرير سعر الصرف، يترك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى حرا وفق آليات العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع بفروع البنك الأهلي المصري؛ خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وكذلك يتداول سعر العملة الأمريكية أمام العملة المحلية، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، داخل بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وعند 15.65 و15.75 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يُعرض سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك فيصل الإسلامي وصول سعر العملة الخضراء أمام نظيرتها المصرية، عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

ولا يزال سعر الدولار أمام الجنيه مستقراً بسوق الصرافة، حيث يتداول بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وذلك خلال فترة التعاملات الصباحية.

أعلى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي في مصر

جاء أعلى سعر شراء للدولار أمام الجنيه داخل 3 بنوك محلية وهي: «الأهلي الكويتي» و«أبو ظبي الاسلامي» و«الاستثمار العربي»، وذلك على مستوى السوق المحلي، عند 15.68 جنيه للشراء.

أدنى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي في مصر

فيما سجلت 3 بنوك محلية أقل سعر شراء للدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه بفروع «الأهلي المصري» و«مصر» و«المصرف المتحد».