سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 8-11-2021 في البنوك

يحرص كثير من المواطنين على متابعة سعر الدولار بشكل يومي في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، والبنك المركزي وبنك قناة السويس، وغيرها من البنوك، لأهميته في التأثير على السلع، وتقدم «الوطن» سعر الدولار وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 في البنوك، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو

سجل سعر اليورو، في بنك مصر، 18.07 جنيه للشراء، و18.20 للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.07 جنيه للشراء، و18.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.03 جنيه للشراء، 18.23 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجّل نحو 18.03 جنيه للشراء و18.23 جنيه.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.