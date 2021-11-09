نجوم الفن والإعلام ينعون أحمد خليل بكلمات مؤثرة: وداعا يا عبقري

نعى عدد من نجوم الفن والإعلام، الفنان الراحل أحمد خليل، الذي غيّبه الموت صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تحوّلت صفحات نجوم الفن والإعلام إلى دفاتر عزاء، لرثاء الراحل.

وفاة الفنان أحمد خليل

وغرّد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: «لم نتواصل منذ سنوات طويلة، لكنه كان في فترة الشباب ضمن شلة قهوة علي بابا مساءً وأحيانا لا بأس صباحًا، كان أحد برنسات الوسط الفني، لطيف المعشر، هادئ الطباع، رزينا، إلى جانب حضوره الفني اللافت في كل شخصية يؤديها، رحم الله الفنان الكبير أحمد خليل وخالص العزاء لأسرته وللساحة الفنية».

لم نتواصل منذ سنوات طويلة.. لكنه كان في فترة الشباب ضمن شلة قهوة على بابا مساء وأحيانا لاباس صباحا.

كان أحد برنسات الوسط الفني. لطيف المعشر هادئ الطباع رزينا. إلى جانب حضوره الفني اللافت في كل شخصية يؤديها.

رحم الله الفنان الكبير #أحمد_خليل وخالص العزاء لأسرته وللساحة الفنية. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 9, 2021

وكتبت الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الفنان أحمد خليل»، بينما كتب الفنان حسام داغر: «وداعا النجم العبقري أحمد خليل».

وكتبت الفنانة منة جلال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله، الفنان الكبير أحمد خليل، كورونا اللعين، راح يعمل مسلسل جاله كورونا مستحملش مات، كل حد ينزل يشتغل يرجع ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله».

ونعى المطرب أحمد جمال، الراحل عبر فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، وفاة الفنان الكبير أحمد خليل، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته».

وكذلك نعى الفنان نور محمود، الراحل أحمد خليل، قائلا: «لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الأستاذ القدير أحمد خليل في ذمة الله، الله يرحمك يا أستاذ ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة»، بينما نعته الفنانة سيمون قائلة: «البقاء لله في الفنان أحمد خليل، الله يرحمه».

منة فضالي

ونعت الفنانة منة فضالي، الراحل، عبر حسابها على تويتر، حيث شاركت جمهورها صورة له، معلقة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، الفنان القدير أحمد خليل في ذمة الله، ربنا يرحمك برحمته».

منير مكرم

كتب الفنان منير مكرم، عبر حسابه على فيس بوك، ناعيا الراحل، كما أعلن موعد ومكان الجنازة: «وداعا أحمد خليل، مسجد الشرطة، صلاة الظهر».

شيكو

شارك الفنان شيكو، عبر صفحته على فيس بوك، صورة النجم الراحل أحمد خليل، وعلق عليها: «الفنان الكبير أحمد خليل في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له وأفرغ صبرا على أسرته وأحبابه».

حورية فرغلي

نعت الفنانة حورية فرغلي، النجم الراحل أحمد خليل، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة: «البقاء لله، وفاة الفنان الكبير أحمد خليل، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته».

صراع أحمد خليل مع كورونا

وغيّب الموت الفنان أحمد خليل صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أُصيب به أثناء تصويره مسلسل إلا أنا حدوتة حكايتي مع الزمان، حيث دخل بعدها خليل إلى المستشفى لشعوره بأعراض كورونا، وغادره بعد تحسّن حالته لاستكمال العلاج في المنزل، إلا أنّه فاجأ جمهوره ومحبيه أمس، بدخوله المستشفى مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحيّة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها، وتشيع جنازته بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.