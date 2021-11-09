اللحظات الأخيرة في حياة أحمد خليل: تردد على المستشفي مرتين بسبب كورونا

غيّب الموت الفنان أحمد خليل بعد صراع مع فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، حيث تدهورت حالته، أمس الأثنين، ما استلزم نقله إلى أحد المستشفيات للوقوف على تطورات حالته الصحية قبل أن تفيض روحه إلى بارئها هناك.

الفنان الراحل أصيب بكورونا خلال تصوير مسلسل «حكايتي مع الزمان»

لحظات أليمة وصعبة مر بها الفنان أحمد خليل قبل أن تصعد روحه إلى بارئها، خاصة أنَّه أصيب بفيروس كورونا في أثناء تصوير قصة «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، حيث استدعت حالته نقله إلى المستشفى للوقوف علي تفاصيل الحالة، ولكنها سرعان ما تحسنت ليغادرها الفنان عائداً إلى منزله لاستكمال فترة العزل المنزلي.

ولم تمر ساعات على تحسن حالة الفنان أحمد خليل، لتداهمه أعراض «كوفيد - 19» من جديد بضراوة، حيث شعر بعدم القدرة علي الكلام وصعوبة في التنفس، لينصحه طبيبه المعالج بسرعة التوجه إلى المستشفي كي يكون تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وبالفعل توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله، وتمّ وضعه على أجهزة التنفس قبل أن يتوفاه الله، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عامًا.

آخر أعمال أحمد خليل في الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال أحمد خليل مشاركته في قصة «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، حيث حازت قصته مع الفنانة ميرفت أمين -التي طلبت الطلاق منه منذ الحلقة الأولى- على اهتمام الجمهور، خاصة أنَّها تحملت الكثير في حياتها معه وفقاً لما تسرده في بداية الأحداث، ليحاول إعادة المياه لمجاريها بينهما، حيث توافق مع وضع شروط صعبة لتتوالي الأحداث في إطار اجتماعي.

ويشارك في بطولة حكاية «حكايتي مع الزمان» أشرف زكي، ياسمين رحمي، عصام السقا، حازم إيهاب، أمل عرفة، هايدي رفعت وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.