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محمود مسلم

جنازة الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة في الشيخ زايد

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وداد خميس
10:33 ص | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
أحمد خليل

أحمد خليل

قال أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن جنازة الفنان أحمد خليل، تخرج اليوم بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد. 

وسادت حالة من الحزن بين أفراد الوسط الفني، بعد إعلان وفاة الفنان القدير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 80 عاما.

وكان الفنان أحمد خليل تعرض لأزمة صحية مؤخرا أثناء تصويره مسلسل إلا أنا حدوتة حكايتي مع الزمان، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وبعد تحسن حالته الصحية وعودته إلى منزله، تدهورت الحالة مرة أخرى، حسب تصريحات سابقة للراحل لـ«الوطن».

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