5 صور تلخص آخر ظهور للفنان أحمد خليل قبل وفاته: ارتدي بدلة أنيقة

لم يتصور أحد أن المشهد الأخير للفنان أحمد خليل، على شاشة التليفزيون عبر حكاية «حكايتي مع الزمان» والمعروض ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا» والذي يُعرض حالياً، حيث ظهر فيها الفنان الراحل مرتدياً بدلة أنيقة في حالة صحية جيدة، وحاز أدائه للشخصية على إعجاب الجمهور والنقاد، إلا أن خبر وفاته اليوم صدم الجميع.

طبيعة دور أحمد خليل في مسلسل «إلا أنا»

وجسد الفنان أحمد خليل دور زوج الفنانة ميرفت أمين بحسب الأحداث، والتي تطلب الطلاق منه في الحلقة الأولى إثر معاناتها من تراكمات سابقة في حياتهما، حيث يسعى لمصالحتها وعودة علاقتهما كما كانت، لتوافق مع وضع عدد من الشروط الصعبة لتحقق مطلبه، وتتوالى الأحداث.

وهبط نبأ وفاة الفنان أحمد خليل كالصاعقة على محبيه، صباح اليوم الثلاثاء، بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية عن وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياته عن عمر يناهز 80 عام، بخاصة وأن آخر ظهور للفنان أحمد خليل على الشاشة كان طبيعياً، فلم تظهر عليه أعراض أي تعب أو أزمات صحية.

ومن المقرر أن تجري مراسم تشييع جنازة الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر، وسوف يُدفن جثمانه داخل مقابر الأسرة.

تطورات حالة أحمد خليل مع فيروس كورونا قبل وفاته

وقد خضع الفنان أحمد خليل لفحوصات طبية ومسحة كورونا التي جاءت إيجابية، وذلك أثناء تصوير قصة «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، ليبدأ الأخير إجراءات العزل المنزلي وإتباع البروتوكول العلاجي المعلن من وزارة الصحة المصرية، ولكن حالته ظلت كما هي بل شهدت تدهوراً استلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

وبمجرد تحسن حالة الفنان أحمد خليل سمح الأطباء له بمغادرة المستشفى والعودة لمنزله، ولكنه شعر بالآم شديدة، أمس الأثنين، وبتواصله مع طبيبه المعالج طالبه بالتوجه إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، ولكن وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع الوباء العالمي.