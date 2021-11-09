قبل أحمد خليل.. فنانون رحلوا عن عالمنا بفيروس كورونا

رحل عن عالمنا الفنان أحمد خليل منذ قليل عن عمر يناهز الـ80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث شهدت حالته الصحية تدهورا شديد خلال الساعات القليلة الماضية دخل على آثارها العناية المركزة ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي، متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

ولم يكن الفنان أحمد خليل هو أول فنان يرحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا، فقد سبقه العديد من كبار الفنانين ونرصد خلال السطور التالية أبرز هذه الأسماء.

دلال عبدالعزيز

في أغسطس الماضي رحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبدالعزيز متأثره بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك بعد معاناه اكثر من 3 أشهر معاناه مع الفيروس والذي آثر بالسلب علي جميع أجهزة جسمها وبالأخص الرئتين، حيث وضعت فتره تحت جهاز التنفس الصناعي.

سمير غانم

وفي مايو الماضي، غيّب الموت الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب معاناته بمشاكل صحيه في الكلي.

نادية العراقية

وفي نفس الشهر مايو 2020، رحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية بعد معاناتها مع فيروس كورونا، حيث أعلنت عبر حسابها بالفيسبوك عن إصابتها بالفيروس هي واسرتها، لتعلن ابنتها بعد أيام قليله من تدهور حاله والدتها ونقلها إلى المستشفى لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ57 عاما.

هادي الجيار

وفي يناير الماضي، رحل أيضاً الفنان هادي الجيار عن عالمنا متأثرا بفيروس كورونا عن عمر يناهز 72 عاما بعد معاناه قصيره مع المرض حيث تم نقله إلى أحدى مستشفيات العزل في الهرم ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك بعد وضعه علي جهاز التنفس الصناعي.

رجاء الجداوي

وفي مايو 2020، رحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا متأثره بفيروس كورونا والذي أصيبت به أثناء تصويرها للمسلسل الرمضاني «لعبة النسيان» بطولة دينا الشربيني، وعلى إثر ذلك تم حجزها في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية لنرحل عن عالمنا بعد شهر ونصف من تلقي العلاج في العزل.