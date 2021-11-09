آخر كلمات الفنان أحمد خليل قبل وفاته بكورونا: أنا تعبان والأعراض بتزيد

حالة من الحزن خيمت علي الوسط الفني بعد الإعلان عن نبأ وفاة الفنان أحمد خليل، صباح اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع فيروس كورونا الذي كتب لحياته مشهد النهاية عن عمر يناهز 80 عام.

وعلي الرغم من معاناة الفنان أحمد خليل من «كوفيد 19» في ساعاته الأخيرة، إلا أنه تحدث مع «الوطن» في آخر تصريح له، أمس الأثنين، وقال إنه يشعر بتزايد أعراض الفيروس عليه، ما سيدفعه للتوجه إلى المستشفى للوقوف على تفاصيل حالته، مضيفاً أنه سبق وغادر المستشفى قبل أيام بعد احتجازه فيها عقب تحسن حالته، ولكنه فوجئ بتعبه مجدداً وعدم قدرته على الكلام.

تفاصيل إصابة الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا

وأصيب الفنان أحمد خليل بفيروس «كورونا» قبل أيام، حيث شعر بالأعراض أثناء تصوير قصة «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، إذ أجري الأشعة والفحوصات الطبية ليتبين إصابته بالفيروس، حيث قام بإجراءات العزل المنزلي واتباع البروتوكول العلاجي من وزارة الصحة.

وكان أحمد خليل يتابع عرض حلقات قصة «حكايتي مع الزمان» ليفاجئ بشعوره بآلام شديدة، حيث بعد رجوعه إلي طبيبه المعالج طالبه بالتوجه إلي أحد مستشفيات العزل، وتواجد فيها لعدة ساعات قبل تحسن حالته والعودة إلي منزله لاستكمال رحلة علاجه، ولكن فاجأته أعراض الوباء العالمي من جديد، أمس الأثنين، ليهرع الفنان إلي المستشفي، ولكن وافته المنية هناك عن عمر يناهز 80 عام.

موعد ومكان جنازة الفنان أحمد خليل

ومن المقرر أن تُشيع جنازة الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ظهر اليوم الثلاثاء، علي أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة، فيما لم يتحدد إن كانت أسرته ستقيم عزاء له أم لا حتي هذه اللحظة.