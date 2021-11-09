القابضة للغزل والنسيج: افتتاح أكبر مصنع في العالم بالمحلة العام المقبل

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم في المحلة، خلال النصف الثاني من العام المقبل، سيكون نصرا لمصر كلها، مشيرًا إلى أن الشركة القائمة حاليا تحتوي على 30 مصنعا للإنتاج والتصدير.

تأسيس مصانع جديدة

وأضاف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «كانت هناك منطقة خالية تماما أسسنا المصانع الجديدة فيها، منها أكبر مصنع غزل في العالم بمساحة 162500 متر مربع، يحتوي على 182 ألف مردم غزل لإنتاج 30 طن غزل في اليوم، وهناك مصنعين أخرين ملاصقين له جرى تعديلهما وتطويرهما حتى تتماشى الماكينات الجديدة معهما».

مصنع نسيج وصباغة وتجهيز على أعلى مستوى

ولفت الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن هناك مصنع نسيج وصباغة وتجهيز على أعلى مستوى، على مساحة 102 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الجديدة ستعادل «طاقة المحلة الحالية»، وسيجرى افتتاحها في النصف الثاني من العام المقبل، ما سيؤدي إلى مضاعفة إنتاج المحلة.

هناك خطة لإعادة هيكلة الموارد البشرية

وشدد «مصطفى» على أن هناك خطة لإعادة هيكلة الموارد البشرية، كُلف بها مكتب استشاري: «أنشأنا مركز تدريب في المحلة مزود بأحدث الماكينات، وجرى تدريب 180 فني لتدريب العمال، وسننتقي من العمالة من يصلح للمصانع الجديدة، وسيكون ذلك وفقا للاختبارات، وفي حالة الحاجة فإننا سنطلب الحصول على عمالة من السوق».

المحلة منظومة متكاملة

وأكد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن المحلة منظومة متكاملة، وهي مدينة صناعية بها مصانع ومساكن ومستشفى وملعب ونادٍ: «نهتم بكل هذه الجوانب، ولدينا نادي غزل المحلة وأنشأنا شركة خاصة لإدارته، وسيجرى إنشاء نادٍ اجتماعي لأهل مدينة المحلة وأسرهم؛ لكي يكون متنفسا لهم».