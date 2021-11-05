استنفار أمني لتأمين مباراة غزل المحلة وإنبي وتنظيم دخول الجماهير

رفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم الجمعة حالة الطوارىء لتأمين فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي غزل المحلة وإنبي، ضمن فعاليات للدوري العام لكرة القدم كما تم الدفع بعدد من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة بمحيط أبواب إستاد المحلة لتنظيم دخول الجماهير .

أمن الغربية يعلن الطوارئ

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية كلف حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة بسرعه الإشراف الكامل على مراحل تأمين المباراة والتنسيق الكامل مع مسئولي رابطة الأندية للكرة القدم بالتعاون مع مسئولي الجهات المعنية بنادي غزل المحلة حفاظا على أرواح اللاعبين وطاقم الإعلاميين والجماهير المشاركة في حضور المباريات .

إصرار من اللاعبين على الفوز

في ذات السياق أكد الكابتن عمر عبد الله عضو مجلس إدارة شركة غزل المحلة أن فريق كرة القدم استعد جيدا من خلال التدريبات المستمرة طوال ثلاث أيام ماضية، مؤكدا أن هناك إصرارا كبير من اللاعبين على حصد الثلاث نقاط: «الحمد لله ربنا كرمنا بحصد نقطه من التعادل في الجولة الأولى وثلاث نقاط في الجولة الثانية وقادرين علي تحقيق الافضل للاسعاد الجماهير العاشقة للفريق الفلاحين».

من ناحية أخري خصصت مديرية الأمن قوات من الشرطة السرية والنظامية وإدارة مباحث المرور لاستقبال أتوبيس لاعبي فريق إنبي فضلا عن عن تأمين دخول اللاعبين إلى أبواب الإستاد بطريق «المحلة - المنصورة».

الجماهير تحتشد أمام الإستاد

والجدير بالذكر أن جماهير غزل المحلة احتشدت أمام أبواب الخارجية لإستاد غزل المحلة ولكن لم يتم السماح بالدخول من جهه مسئولي تذكرتي سوي لحاملي «فان أي دي»، في ظل رقابة تأمينية كاملة من ناحية الجهات الشرطية .