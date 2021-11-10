التفتيش على أغذية المنشآت السياحية بجنوب سيناء بعد حادث تسمم الغردقة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة للمرور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة اللواء محمود السوليا رئيس المدينة، وبمشاركة مراقب أغذية من مديرية الصحة والتموين عقب حادث التسمم الذي حدث في أحد فنادق الغردقة، بهدف متابعة المناطق التي تقدم أطعمة للسياح للتأكد من جودتها وسلامتها.

وأكد فودة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا تهاون مع أي مخالفات وسيتم غلق المنشأة على الفور، إذا ثبت وجود مخالفات في المطاعم، مؤكدا أنه جرى غلق منشأتين مخالفتين.

وأشار إلى أنه حضر لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وشدد على ضرورة متابعة كل الفنادق والمخيمات والمطاعم والمراكب السياحية لمراقبة ومتابعة أماكن تصنيع الأغذية، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.

لقاء مع مديري الفنادق والمنشآت السياحية

وقال المحافظ إنه من المقرر عقد لقاء اليوم موسع مع كل أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بحضور رؤساء مدن شرم الشيخ وداخل ونويبع وطابا ورأس سدر من أجل المرور على المنشآت السياحية وتحديد الشروط والضوابط من أجل تقديم أطعمة على أعلى مستوى للسياح داخل الفنادق، حتى لا يتكرر ما حدث في أحد فنادق الغردقة.

وأضاف فودة أن أي منشأة لن تتابع التعليمات سوف تغلق علي الفور لحماية أرواح السياح والمواطنين خاصة أن السياحة بدأت تعود تدريجيا.

وأصدر المحافظ قرارا بعدم صناعة مأكولات على متن المراكب واليخوت السياحية، وكلف رؤساء المدن بضرورة عمل حملات مفاجئة على أي منشأة تقدم أطعمة ووجبات للسياح.

منع «الخرتية» من العمل نهائيا في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة أنه عقد لقاء مع اللواء شريف رؤوف مدير الأمن، لبحث موضوع الإلحاح على السياح «الخرتية»، وتقرر منع أي شخص يطارد السياح ويمارس نشاط «الخرتية» لأن هذه الأنشطة تؤثر بالسلب على السياحة.

وأضاف أن السياحة تمثل ثلث الاقتصاد، وبدأت تعود إلى سابق عهدها ولن يسمح بممارسة أنشطة تضر السياحة، وأي منشأة أو شخص يقوم بأي نشاط يضر بالقطاع السياحي يتم اتخاذ اللازم وإحالته إلى التحقيقات.