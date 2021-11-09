9 موضوعات يناقشها مجلس «جنوب سيناء» اليوم.. أبرزها إيجار الإسكان البدوي

يُعقد المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء برئاسة اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة العديد من المقترحات التي تهدف إلى رفع العبء عن المواطن، وتطوير المظهر الحضاري للمحافظة.

أوضح المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، المجلس التنفيذي، يُعقد شهريا بحضور رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات الخدمية، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والأجهزة الأمنية والمحلية، مشيرا إلى أن الموافقة على أي مشروع أو قرار تكون بالتصويت، في حالة وجود خلاف بين الحاضرين يجري إعادة دراسة الموضوع مرة أخرى وعرضه في المجلس التنفيذي القادم؛ للخروج بقرارات مدروسة في صالح المواطن والوطن.

المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، يعقد جلسته العاشرة خلال هذا العام بقاعة ديوان عام المحافظة، ويناقش العديد من الملفات أبرزها:

１- تخصيص أراض إلى بعض الجهات الحكومية.

２- مناقشة مقترح تحديد الإيجار الشهري الإسكان البدوي في مدينة طابا.

３- تحديد رسوم نظافة مدينة نويبع لنقل المخلفات من صناديق القمامة حتي المدفن الصحي.

４- تعديل الشروط العامة والخاصة بواضعي اليد.

５- تعديل رسوم خدمة استخراج شهادة الجيومكانية.

６- نقل السوق التجاري بالمنشية إلي موقف سيارات الأجرة خلف المستشفي.

７- نقل موقف الأجرة خلف موقف شركة شرق الدلتا.

８- تحويل مكان سوق المنشية إلي ساحة انتظار السبارات.

９- التصديق على محضر الجلسة السابقة.