سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 10-11-2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك مثل بنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في بنك عودة 21.21 جنيه للشراء و21.40 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 21.18 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 21.18 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 21.17 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.11 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.09 جنيه للشراء و18.28 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.11 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع.