سعر الريال السعودي اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، 4 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري بختام التعاملات، وذلك في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وبحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري مساء الخميس أمس، ليظل عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، كمتوسط سعري.

وهناك العديد من العوامل المتحكمة في سعر الصرف؛ أهمها مدى الطلب على العملة في السوق العالمية، وارتفاع صادرات البلاد أو تراجعها، وكل موارد أو تدفقات النقد الأجنبي المتنوعة.

وتتابع «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري بشكل دائم عبر موقعها الإلكتروني، للمهتمين بمعرفة أسعار الصرف والمتعاملين في سوق العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

أنهى سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، تعاملاته بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي؛ عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما أبقى سعر الريال السعودي على مستويات الأمس أمام الجنيه، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة، وصول سعر العملة السعودية أمام العملة المحلية إلى 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

كما يتداول سعر الريال أمام الجنيه، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر، مساء اليوم، الجمعة.

أعلى سعر شراء ريال سعودي في مصر

عند 4.18 جنيه يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري في أكبر مصرفين حكوميين، «الأهلي المصري» و«مصر»، مستحوذين بذلك على أعلى سعر شراء للعملة السعودية في السوق المصرية.

أدنى سعر شراء ريال سعودي في مصر

فيما لا يزال يُعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند أقل سعر شراء في المصرف المتحد، مسجلاً 4.03 خلال فترة التعاملات المسائية اليوم.