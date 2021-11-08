سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 8-11-2021

أداء فريضة الحج والعمرة فضلا عن السفر للخارج للعمل، يدفع البعض للبحث عن أسعار العملات المختلفة، ومنها سعر الريال السعودي، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.10 جنيها للشراء و18.23 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.12 جنيه للشراء و18.28 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.10 جنيه للشراء و18.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 21.30 جنيه للشراء و21.47 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري نحو 21.28 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 21.28 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 21.32 جنيه للشراء و21.54 جنيه للبيع.