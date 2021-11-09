تضامن كفر الشيخ تعيد «كفيفا» لأسرته بالدقهلية بعد 21 عاما من فقدانه

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، قبل قليل، محمد إبراهيم أحمد حجازى 28 سنة، لأسرته بعد فقدانه منذ 21 عاماً ، حيث أثبت تحليل البصمة الوراثية DNA، الذي أجري له، ولإبراهيم أحمد حجازي، ايجابياته، وعبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بعودة الشاب، موجها بسرعة تيسير الإجراءات القانونية، لعودة الابن لأسرته، موجها الشكر للواء أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على توجيهاته لرعاية الأسرة التي تقطن قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل.

السماحي: تطابق بيانات الشاب مع والده بتحليل الـDNA

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لكفر الشيخ، بأنه منذ نشر بوست على صفحات التواصل الاجتماعي بقصة محمد إبراهيم وغيابه عن أسرته منذ صغره، وتابع والده البوست، وتطابقت المعلومات التي ذكرت في البوست بأسرة إبراهيم أحمد حجازي الذي يقطن الكفر الجديد التابع لمركز ميت سليل بمحافظة الدقهلية، وبتوجيهات محافظي كفر الشيخ و الدقهلية، بتيسير كافة الإمكانيات والتعاون بين السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، بتيسير كافة الإجراءات اللازمة وإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للابن والأب، لعودة الابن لأسرته.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه سيتم تسليم الابن لأسرته وإجراء كافة الإجراءات القانونية في ذلك الشأن.

تسليم الشاب بمحضر انضمامي بين مديرتي تضامن كفر الشيخ والدقهلية

وجرت عملية التسليم بناء على محضر انضامي بين المحافظين، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، العميد محمد هجرس، رئيس مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، السيد أحمد حجاج نائب رئيس مجلس مدينة ميت سلسيل، ورضا سليمان عبد اللطيف، مدير المكتب الفني لمكتب وكيل وزارة تضامن الدقهلية، وليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالدقهلية.