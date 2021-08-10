تخدم 30 ألف أسرة.. افتتاح وحدة «تضامن اجتماعي» بسيدي سالم في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، وحدة للتضامن الاجتماعي، بمركز ومدينة سيدى سالم، اليوم الثلاثاء، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أقسام الإدارة الاجتماعية، وناقش العاملين بالإدارة والوحدة في الخدمات التي يقدمونها للمواطنين، كما اطلع على الأوراق والمستندات الخاصة بشكاوى المواطنين، وزمن الرد عليها، موجهًا بسرعة الرد على شكاوى المواطنين سواء الخاصة بعدم صرفهم لتكافل وكرامة وغيرها في أسرع وقت ممكن، والعمل على راحة المواطنين.

وشدد «نور الدين» على حسن معاملة المواطنين، كما استجاب محافظ كفر الشيخ لشكاوى عدد من المواطنين، موجهًا بسرعة رصف الشارع الرئيسي لمدينة سيدي سالم، وسيتم رصف الطرق تباعًا، مشيرًا إلى أن الوحدة تقع على مساحة 205 م، وتضم 4 طوابق، ودورًا أرضيًّا، و 3 طوابق للإدارة، وتخدم 30 ألف أسرة، وتتبع لها 11 وحدة اجتماعية بالقرى.

وأضاف أن الوحدة تقدم كافة الخدمات التضامنية من إجراء الأبحاث الاجتماعية، معاش تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة، وتأهيل، وخدمة عامة، ومعاش مجندين، ومساعدات للطلبة، والحالات الملحة والإرشاد الاجتماعي والنشاط الأهلي.

ووجَّه بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها، وافتتاح المزيد من وحدات التضامن الاجتماعي بالقرى على مستوى جميع مراكز المحافظة، وذلك ضمانًا لتحسين وتجويد الخدمة الاجتماعية، مشددًا على إنجاز كافة المهام والعمل دائما على خدمة المواطنين.