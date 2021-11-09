رئيس الأسقفية: الحوار الإسلامي المسيحي يرسم مستقبل مستنير

شارك دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، في احتفالية بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه.

القيم العليا في الأديان وبناء المستقبل

ألقى رئيس الأساقفة، كلمة في الجلسة الثالثة بالاحتفالية، التي كانت تحت عنوان «القيم العليا في الأديان وبناء المستقبل»، إذ تحدث عن مساعدة المحبة لنا في رسم معالم مجتمع جديد يسوده التعايش السلمى.

وقال «فوزي» إن الحوار المسيحي الإسلامي، له تأثير كبير على المستقبل؛ لإننا نحتاج إلى حوار ديني مستنير له صفات محددة فهو أولا حوار إنسانِّي جاد وملتزم يغير الكثير من المفاهيم المغلوطة عن الآخر، ويبعث الأمل في النفوس نحو عيش في مجتمع تسوده المودة والإخاء والعدل والمساواة والحرية والمحبة.

الحوار الديني يجب أن يتماشى مع متطلبات الإنسان

وأشار رئيس الأسقفية، أن الحوار الديني يحتاج إلى أن يتماشى مع متطلّبات الإنسان في العصَر الحالي بدون التنازل أو المساس بجوهر الدين وأصوله، مضيفًا «يجب أن يكون حوارنا حوار إيمانِّ إذ يلتزم خطابنا بالعقيدة الإلهية وبالتقليد وبالتراث الديني، وبتسليم الأمانة من جيل إلى جيل والذي مرجعيته خالق الكون وتعاليم الأنبياء والكتب السماوية».

وكان بيت العائلة المصرية قد احتفل أمس بمرور 10 أعوام على إنشائه، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية، وعدد من رجال الدين والكنيسة.