مصطفى الفقي لـ«الوطن»: بيت العائلة احتوى الكثير من الفتن في المحافظات

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إنَّ تجربة بيت العائلة المصرية، نجحت إلى حدٍ كبير في احتواء الكثير من الفتن في المحافظات خصوصًا وحققت الوجود الإعلامي الكبير في كل مكان.

وأضاف «الفقي» في تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش مؤتمر بيت العائلة المصرية للاحتفال بمرور 10 أعوام على تأسيسه، أنَّ قيمة بيت العائلة تكمن في أنَّه يجمع مجموعة من المعنيين بقضايا المواطنة والوحدة الوطنية والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من الديانات على اعتبار أن الوطن للناس جميعًا.

أهم مشروعات الوحدة الوطنية

وتابع: «نحتفل بمضي 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة، وفي رأيي أنه واحد من أهم مشروعات الوحدة الوطنية في الأعوام القليلة الأخيرة، وأصبح شيئًا مؤثرًا وأنا سعيد أنني من أوائل المؤسسين مع الدكتور حمدي زقزوق والأنبا أرميا وآخرين، ونعتبر أن مجيء الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في هذه المناسبة وعلى رأسها هو نوع من التقدير لبيت العائلة ومكانته.

كما أشار «الفقي» إلى أنه توجد ميزة أخرى لبيت العائلة، تتمثل في أن كثير من أعمالنا تبدأ ولا تستمر ولكن بيت العائلة استمر بنفس الحيوية والتدفق، فهذا أمر يدعو إلى الارتياح والسعادة، فنرجو أن نحتفل في يوم من الأيام بالعيد العشرين والثلاثين وما أكثر من ذلك لبيت العائلة الذي يعيش تحت رايات الدولة الوطنية.

أهمية تعزيز الدولة الوطنية

وذكر «الفقى»: «الدولة الوطنية هي ما نسعى إليه وهو ما يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تحقيقه في الوقت الحالي، فهي الدولة الوطنية التي تؤمن بالوطن قبل كل شيء.

وناقش المؤتمر سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، وتناول مواقف تاريخية وتطبيقًا عمليا لأهم ‏إنجازات بيت العائلة.