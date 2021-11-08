البابا تواضروس: بيت العائلة المصرية تأسس في ظروف حرجة للغاية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن بيت العائلة المصرية، كانت فكرة جديدة، طرأت على المجتمع المصري على مدار السنوات السابقة، إذ جرى تأسيسه منذ 10 سنوات، وكانت مصر في ظروف حرجة للغاية، وجرى تأسيسه في حضور المتنيح بابا شنودة، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتم استكمال العمل بعد ذلك.

تواضروس يكشف أبرز إنجازات بيت العائلة المصرية

وأضاف « تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن من أهم الإنجازات التي حققها بيت العائلة، هي اللقاءات التي تمت بين الشيوخ والآباء الكهنة، كان كل لقاء مدته 3 أيام، وينتهي بلقائنا هنا في البطريركية، ولقاء آخر في مشيخة الأزهر الشريف، «بيتكلموا ويا بعض، ويسألوا على بعض، وده تنفي البعد والجفا».