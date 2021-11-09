التنمية المحلية تمنع التدخين في المحليات وتغرّم المخالفين 20 ألف جنيه

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة بدأت تطبيق الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء، بمنع التدخين في الوزارات والمصالح الحكومية، وجرى مخاطبة المحافظات وإرسال منشور لها بمنع التدخين داخل مقرات المحافظات والأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية، موضحا أنّ من يخالف ذلك يعرّض نفسه للغرامة، فالوزارة ملتزمة بكل ما يصدر عن مجلس الوزراء، وبتطبيق كل ما جاء في قرار منع التدخين نهائيا بالمنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

عقوبة التدخين داخل المصالح الحكومية

وفيما يتعلق بعقوبة التدخين داخل المصالح الحكومية ودواوين الأحياء والمحافظات، أوضح قاسم لـ«الوطن» أنّه وفقا لما صدر عن مجلس الوزراء، يكون المدير المسؤول عن هذه الأماكن ملزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين، ومعاقبته حال عدم الالتزام بذلك بتطبيق غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.

تطبيق الإجراءات الوقائية

وأوضح قاسم، أنّ وزارة التنمية المحلية تلتزم بكل ما يصدر عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، للحد من انتشار الفيروس، ومنها تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة على المخالفين في وسائل النقل والمصالح الحكومية، وتطبيق مواعيد فتح وغلق المنشآت من محلات ومطاعم ومقاهي وورش، ومنع إقامة الأسواق العشوائية للحد من التجمعات، وغيرها من الضوابط والإجراءات، مثل التأكيد على نسب التشغيل داخل المقاهي والمطاعم وحظر تداول الشيشة.

منع التدخين في دواوين المحافظات

وفي سياق متصل، بدأت المحافظات تطبيق ما صدر عن مجلس الوزراء، حيث عمّمت محافظة القاهرة منشورا بمنع التدخين داخل مقرات الأحياء والمحافظة والمديريات، والتأكيد على الالتزام بكل ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، إنفاذا للقانون وحفاظا على المظهر الحضاري ولمنع أي تجاوزات.