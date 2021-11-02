غرامة 100 جنيه.. منع التدخين بكلية التربية الرياضية بالإسكندرية

قرر الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بأبي قير، التابعة لجامعة الإسكندرية، تحويل أي طالب يقوم بالتدخين داخل حرم الكلية للشئون القانونية، مع تنفيذ الغرامة الموقعة لذلك، وتفعيل القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، التي تنص على أن «يحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى، التي يصدر بها قرار من وزير الصحة».

قيمة غرامة التدخين في كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية

وقال الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية، إنه تقرر توقيع غرامة على الطلاب المدخنين داخل الكلية قيمتها من 50 إلى 100 جنيه، وفي حال التكرار يتم فصل الطالب لمدد متتالية من الكلية، لافتاً إلى أن ذلك القرار يأتي من ضرورة تجنب التدخين لدى طلاب الكلية، حيث إن أولوية الكلية هي صحة الطلاب، لذا بالأولى يجب أن يطبق ذلك القرار في كلية التربية الرياضية، ناهيك عن قدسية الحرم الجامعي بمنع أي شيء ينافي السلوكيات الإيجابية.

تحويل 3 طلاب في كلية التربية الرياضية بالإسكندرية للشؤون القانونية

وأضاف عميد الكلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من التنبيه لأكثر من مرة بكل الوسائل المتاحة، والنشر على الصفحة الرسمية للكلية، بمنع التدخين داخل أرجاء الكلية وفق اللوائح والقوانين للمحافظة على السلوك العام، إلا أن البعض لم ينصت ولم يعط لهذه القرارات بالاً أو اهتماماً، وبناءً على ذلك، فقد تم تحويل 3 طلاب، أحدهم من الفرقة الثالثة، واثنين من الفرقة الثانية، للشؤون القانونية، لمخالفتهم القانون رقم 154 لسنة 2007 والتدخين داخل الحرم الجامعي.

محاذير في كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية

وطالب عميد الكلية جميع الطلاب بضرورة المحافظة على المظهر العام داخل الكلية، الحضور بالقاعات الدراسية، والتجول داخل الكلية يكون ببدلة التدريب كاملة، ويمنع السير نهائيا على المسطحات الخضراء بالكلية، للمحافظة على الشكل الجمالي للكلية، مشدداً ايضاً على منع التدخين نهائياً داخل أرجاء الكلية وفقاً للقانون.