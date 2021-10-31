محافظة القاهرة: 3 مشروعات تستقبل سكان العشوائيات نهاية العام الجاري

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظ القاهرة، إن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وجهات الدولة، تستعد للانتهاء من 3 مشروعات إسكان لاستيعاب سكان العشوائيات، وسيتم بدء تسكينها مع نهاية العام ومطلع العام المقبل، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأوضح أنه من ضمن المشروعات الجارى الانتهاء منها تمهيدا لتسكينها مشروع أرض الخيالة ويضم 2500 وحدة سكنية، ومشروع أرض الإنتاج الحربى بمدينة السلام ويضم 4800 وحدة سكنية، ومشروع مثلث ماسبيرو ويضم أكثر من 900 وحدة سكنية مخصصة للإسكان البديل لنقل السكان ممن أبدوا رغبتهم فى العودة للمنطقة بعد تطويرها، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل.

إزالة العشوائيات

وقال سكرتير مساعد محافظة القاهرة لـ «الوطن»، إن القاهرة تشهد طفرة كبيرة فى مشروعات الإسكان وإزالة العشوائيات، حيث تم التخلص من أغلب المناطق الخطرة منها ولم يتبقى سوى منطقة أبو قرن بمصر القديمة الجارى إزالتها حاليا وتسكين الأسر فى وحدات مجهزة فى مشروع معا بنطاق السلام، لتغيير حياتهم للأفضل بتوفير خدمات ومرافق ومدارس ووحدات صحية ومساحات خضراء وأنشطة رياضية.

القاهرة خالية من العشوائيات نهاية 2021

ولفت إلى أن القاهرة ستكون خالية من العشوائيات الخطرة بنهاية العام الحالى، حيث تم توفير حياة كريمة لآلاف الأسر ونقلهم إلى وحدات سكنية مجهزة لمشروعات إسكان، منها «الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وأهالينا»، وذلك لإنهاء المظاهر السلبية الموجودة فى المناطق العشوائية وتدنى الخدمات وغياب التخطيط، وتم إزالة تلك المناطق لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة مع توفير مسكن وحياة أفضل للمواطنين وانتشالهم من البؤر العشوائية.

وأوضح أن أغلب عشوائيات المحافظة كانت تتركز فى المنطقة الجنوبية وتم التخلص من أغلبها ونقل السكان وحاليا تشهد منطقة مصر القديمة أعمال تطوير غير مسبوقة ورفع كفاءة منطقة مجمع الأديان ومع وجود متحف الحضارة فى الفسطاط تم تطهير بحيرة عين الصيرة وأيضا مشروع تلال الفسطاط الذى أعلنت عنه الدولة لزيادة المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية والسياحية، وذلك ضمن خطة استعادة القاهرة التاريخية والتراثية إلى سابق مجدها وتحظى بجذب السياح.