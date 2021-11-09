العثور على جثة عامل بعد قتله على يد صديقه في كرداسة بسبب هاتف محمول

تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغًا يفيد العثور على جثة ذكر مجهول الهوية، في نهاية العقد الثاني من العمر، ملقى بقطعة أرض زراعية، بجوار الرشاح الأصفر بالمريوطية.

3 طعنات متفرقة

وتبين بعد إجراء الفحص، أن المجني عليه كان يرتدي ملابسه وبه جرح ذبحي، و3 طعنات متفرقة وجروح مقاومة قطعية بكف اليدين.

وكشفت التحريات الأولية، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية، والعميد عمرو البرعي، رئيس القطاع، أنه حددت هوية المجني عليه، وهو عامل معمار يبلغ من العمر 16 عامًا، ووراء ارتكاب الواقعة صديقه، عاطل، 21 سنة.

وبسؤال المتهم، اعترف بقتله صديقه، بقصد سرقة هاتفه المحمول؛ إذ استدرجه إلى مكان العثور وغافله بذبحه وعدة طعنات، واستولى على الهاتف، وأمكن ضبطه.