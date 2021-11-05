تفاصيل جديدة في حادث جريمة «الخط» بلطجي الفيوم.. قتل زوجته منذ شهرين

تظهر تفاصيل جديدة في حادث جريمة «الخط» بلطجي الفيوم، الساعة تلو الأخرى، خصوصًا أنّ جريمة «الخط» تضم كثيرًا من الكواليس التي تكشفها التحريات الأمنية، آخرها أنّه قتل زوجته قبل شهرين من احتجاز أسرتها، حيث أنهى حياتها في أول شهر سبتمبر الماضي.

علمت الأجهزة الأمنية ذلك بعدما جرى استدعاء الطبيب الشرعي لفحص جثة الزوجة المتحللة لتحديد وقت الوفاة وأسبابها، حيث كانت مدفونة في إحدى غرف المنزل، وكان«مصطفى» نجل خُط الفيوم، كلمة السر في العثور على الجثة، بعدما أرشد عن مكان دفن جثتها، ولا تزال الجثة في مسرح الجريمة.

«الخط» بلطجي الفيوم قتل زوجته منذ شهرين

وكشفت التحريات التي أجراها فريق البحث من قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم، أنّ «الخط» بلطجي الفيوم، قتل زوجته أول شهر سبتمبر الماضي، ودفنها داخل منزله، وأخبر نجله الشرطة عن مكان دفنها، وانتقلت قوات الأمن، وبالبحث عثرت على الجثة التي كانت مدفونة على عمق 4 أمتار في إحدى الغرف بالمنزل.

تفاصيل جديدة في حادث جريمة «خط الفيوم»

وكان من المقرر أن ينقل «الخط» بلطجي الفيوم، إلى النيابة العامة بمحكمة الفيوم، لبدء التحقيق معه فيما نُسب إليه من قضايا قتل واحتجاز وتعذيب وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، إلا أنّ الحالة الصحية لأيمن عبد المعبود، 44 سنة، حالت دون ذلك بعدما أصيب بطلق ناري نافذ باليد ودخل في القدم، فانتقل فريق من النيابة العامة إلى عنبر السجن بمستشفى الفيوم العام للتحقيق مع المتهم داخل المستشفى.

«الخط» بلطجي الفيوم قتل حماته وزوجته

وأقدم «الخط» بلطجي الفيوم على قتل زوجته ودفنها داخل إحدى الغرف بالمنزل، ثم استدرج شقيقتيها ووالدتها وبنات شقيقتيها وبناتها من زوجها القديم، وقتل حماته أمام أعينهن بإطلاق النيران عليها، فأرداها جثة هامدة وترك جثتها في فناء المنزل أمام أعينهن، ثم قام بتعذيبهن بأقسى طرق التعذيب، وحرق مناطق في أجسادهن.

«الخط» بلطجي الفيوم اختطف صديقه وقريبه

ولم تكن أسرة زوجة «الخط» بلطجي الفيوم فقط هي من احتجزها، بل أنّه استدرج أيضاً صديقه صاحب محل هواتف محمولة، وقريبه الذي يعمل موظف في إحدى الشركات الخاصة، واحتجزهما، بسبب اكتشافه وجود علاقة غير مشروعة بينهما وبين زوجته طبقاً لحديثه في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واعتدى بلطجي الفيوم عليهما بالضرب وعذبهما أيضاً، وحينما حاولا الهرب أطلق النيران عليهما فأُصيب إحداهما بطلق ناري بالقدم، وأطلق المتهم سراحهما خلال مفاوضات الأمن معه قبل مداهمة منزله بساعات قليلة، وجرى نقل المصاب إلى العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام.

بلطجي الفيوم سبق اتهامه في عدة قضايا

وأوضح مصدر أمني، أن بلطجي الفيوم أيمن عبد المعبود، مسجل خطر فئة أ، حيث سبق اتهامه في قضايا سلاح، وابتزاز، وشروع فـي قتل، وحريق، وإطلاق أعيرة نارية، وقتل، ومشاجرة، وتعرض للحبس 15 عاماً في قضية قتل.

أسلحة وذخيرة في منزل «الخط» بلطجي الفيوم

وعثرت قوات الأمن في منزل «الخط» بلطجي الفيوم، على بندقية آلية، وطبنجة، وبندقية خرطوش، و140 طلقة مختلفة الأعيرة، وجرى التحفظ عليها لحين مطابقتها مع الطلقات التي استخدمت في إصابة قريبه وقتل حماته وزوجته لتحديد أي منهم كان سلاح الجريمة.