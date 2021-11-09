الفريق أسامة ربيع: نستهدف وصول إيرادات قناة السويس لـ 6 مليار دولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يوجد أي ممرات بديلة عن قناة السويس، مشيرا إلي أن قناة السويس الجديدة كانت سببا في إلغاء أي افكار لعمل ممرات أو وسائل نقل بديلة في المنطقة.

وأضاف «ربيع» في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» خلال تفقده الكراكة حسين طنطاوي في مشروع توسعة المنطقة الجنوبية، أن إيرادات قناة السويس حتى شهر أكتوبر الماضي تجاوزت 5 مليار دولار، مشيرا إلي أن الهيئة تستهدف الوصول إلي 6 مليار مع نهاية هذا العام.

تطوير المجري بتعليمات من الرئيس السيسي

وأكد «ربيع» أن أعمال التطوير جاءت بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع ودعم أسطول هيئة قناة السويس وتطوير المجري الملاحي وتدريب العمالة سواء من الفنيين أو قباطين ومرشدي الهيئة.

الانتهاء من مشروع التوسعة بنهاية 2022

وقال «ربيع» إن الهيئة تعمل على الانتهاء من مشروع التوسعة المجرى وتنفيذه خلال الفترة الحالية بنهاية 2022 أو منتصف عام 2023 بحد أقصى.

وأضاف «ربيع» أن المشروع ليس فقط أعمال تكريك وإنما يضم أعمال هندسية مختلفة لإزالة التربة الرملية في البداية وتوسعة المجري تمهيدا لبدء عمل الكراكات، مشيرا إلى أن المنطقة الجنوبية في قناة السويس تعتبر من أصعب المناطق التي يصعب الحفر فيها بسبب صعوبة التربة الصخرية إلا أنه جرى الدفع بالكراكة حسين طنطاوي والتي بدأت في العمل فعليا في المشروع وأن الكراكة مهاب مميش ستنضم خلال أيام للعمل في نفس المنطقة.

ربيع: مميش وطنطاوي كراكات مجهزة للحفر في الصخر

وتابع «مميش وطنطاوي كراكات مجهزة ومعدة لهذا الغرض بالعمل في التربة الصخرية، وتستهدف مع زيادة عرض القناة 40 متر في المنطقة الجنوبية زيادة العمق أيضا من 66 قدم إلي 75 قدم»، مشيرا إلى أن المشروع سيساعد في تحسين الملاحة في الجزء الضيق بالمنطقة الجنوبية بنسبة 28%.

وتابع «الكراكة حسين طنطاوي قادرة على تكريك 3600 متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه في الساعة لما تمتلكه من قدرة كبيرة في أعمال التكريك، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من رفع وتكريك 5 مليون متر مكعب حتى الآن».