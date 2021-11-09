جمعية أبناء فناني مصر تنعى نجل الفنان عبدالعزيز محمود

نعت جمعية أبناء فناني مصر، برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن، هشام عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل عبدالعزيز محمود، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وذكرت جمعية أبناء فناني مصر، برئاسة ماضي توفيق الدقن، في بيانٍ صحفي، «فقدت جمعية أبناء فناني مصر صباح اليوم أخًا عزيزًا وابنا غاليًا من أبنائها وعضو مجلس إدارتها هشام عبدالعزيز محمود، نجل الفنان الراحل عبدالعزيز محمود».

وأضافت الجمعية في بيانها: «نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد الغالي، ندعو المولى عز وجل، أن يتغمده بوافر رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان».

وتوفي عبدالعزيز محمود في أغسطس عام 1991، حيث كانت نشأته الأولى في سوهاج، وعمل في بداية حياته بإحدى الشركات، حتى أُصيب بكسر في إحدى ساقيه، فاستغنت عنه الشركة، واحترف عبدالعزيز محمود، حرفة البمبوطية، وكان معروف في بورسعيد بخفة الدم والصوت الحسن بدأ في التفرغ للغناء وممارسته كمهنة للرزق اشتهر بالغناء في الأفراح والموالد، ومن أشهر أعماله فيلم «منديل الحلو»، كما ظهر في بعض الأفلام مغنيا فقط ومنها «قلبي دليلي»، أمام ليلى مراد وأنور وجدي.