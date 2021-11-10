مشاهد قاسية من حياة «الشحرورة».. شقيقها قتل أمها دفاعا عن الشرف

تمر اليوم الذكرى الـ 94 على ميلاد الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1927، وعلى الرغم من مسيرتها الحافلة بالنجاح إلا أن للنجمة الراحلة، عددا كبيرا من الأزمات في حياتها الشخصية، والتي شكلت لها صدمات كبرى لها خلال مشوارها الفني، لتكون أولى هذه الصدمات هي وفاة شقيقتها الكبرى «جولييت».

وفاة «جولييت» الشقيقة الكبرى لـ صباح

توفيت «جولييت»، الشقيقة الكبرى لـ الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، بطلق ناري، ما شكل جرحاً عميقاً في حياة «الشحرورة»، وأدخلها بعد ذلك في حالة من الحزن والاكتئاب.

شقيق «الشحرورة» يقتل والدته دفاعاً عن الشرف

تناقلت عدد من الصحف المصرية، عن اللبنانية، حادث مقتل والدة الفنانة صباح «الشحرورة»، حيث قتل شقيقها أنطون فغالي، والدته، منيرة سمعان، بعدما سمع بخبر خيانتها، فقتل الاثنين معاً، رمياً بالرصاص، ثم فر على الحال إلى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب إلى البرازيل.

«الشحرورة» تعرف بخبر مقتل والدتها بعد شهرين

غيَّر أنطون فغالي، الشقيق الأكبر لـ الفنانة اللبنانية صباح «الشحرورة»، اسمه واستعان بـ اسم مستعار، وهو ألبرت فغالي، وكان يبلغ حينها 18 عاماً فقط، وعلى الرغم من تناقل الصحف المصرية عن اللبنانية خبر مقتل والدة «الشحرورة»، إلا أن زوجها اللبناني نجيب شماس، أخفى عنها الخبر، ولم تعرف الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، بخبر مقتل والدتها سوى بعد مقتلها بشهرين، حينما طلبت زيارة والدتها في لبنان، وعندما اقتربت الباخرة من بيروت اضطر شماس إلى إخبارها بالحقيقة، فانهارت من الصدمة والبكاء.

وفاة الفنانة اللبنانية صباح

وفي عام 2014، رحلت الفنانة اللبنانية صباح، عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ 87، تاركة وراءها عددا كبيرا من الأعمال التي تنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح، حيث قدمت ما يقرب من 95 عملاً فنياً.