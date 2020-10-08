كارول سماحة: "الشحرورة" أصعب أدواري

استرجعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، ذكرياتها مع مسلسل "الشحرورة"، الذي جسد حياة الفنانة اللبنانية صباح، وقدمت خلاله كارول دور "صباح".

وغرّدت كارول عبر تويتر: "كان إلي الشرف إني إلعب هالشخصية الفنية والإنسانية العظيمة، وبعتبروا أصعب دور لعبتو لليوم، فخورة بالانتشار اللي بعدو عم يحققو مسلسل ⁧‫الشحرورة‬⁩ بعد 9 سنين، وعم ينعرض سنويا على جميع الشاشات بدون ملل، أول مسلسل لبناني انتشر على الفضائيات العربية".

وأعلنت المخرجة بتول عرفة، تحضيرها لعمل فني مع كارول، إذ غرّدت عبر حسابها على تويتر، مرفقة بصورتها مع كارول: "قريبا مع الأولى فقط كارول سماحة من إنتاج لايف ستايلز، شكرا".

ودعمت المخرجة بتول عرفة عبر حسابها على تويتر، المطربة كارول سماحة التي أعلنت اعتزالها السوشيال ميديا بسبب حزنها على أحداث لبنان، مغرّدة: "أتفهم شعورك صديقتي الغالية، لكن من وجهة نظري ده الوقت اللي لازم يعلى فيه صوت كل فنان وقلم كل صحفي وكلمة كل إعلامي، 14 سنة صداقة عمري ما شفتك محبطة رغم تعبك الكبير عشان تقدمي فن مختلف يحترمه جمهورك، صوتك اللي أنا سمعته امبارح في التليفون ممنوع أسمعه تاني بالشكل ده، يلا ورانا شغل ونجاح".

وكانت كارول أعلنت اعتزالها السوشيال ميديا، إذ غرّدت عبر حسابها على تويتر: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي.. نعود إليكم قريبا".

وأعلنت المطربة كارول سماحة مؤخرا، عبر حسابها على تويتر، غنائها تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، مغرّدة: "أغنية ⁧(قلبي وقع‬⁩) من مسلسل مدرسة الحب 3 على قناة OSN، كلمات سهام الشعشاع،‬⁩ وألحان ⁧‫محمد رحيم‬⁩ قريبًا".

مسلسل "مدرسة الحب 3"، بطولة جومانا مراد، ومصطفى قمر، وخالد الصاوي، وأمير كرارة، ومحمد لطفي، ومي سليم، والعمل يعد آخر أعمال الراحل فاروق الفيشاوي، ومن إخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.