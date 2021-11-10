أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021

يبحث قطاع عريض من ربات البيوت عن أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، والتي شهدت استقرارا في معظم الأصناف، ما عدا ارتفاع طفيف في سعر الفلفل والطماطم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، الموافق 10 نوفمبر الجاري، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، وذلك في السطور التالية.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر البامية

واختلف سعر البامية اليوم، بين 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 4 إلى 8 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الملوخية

كما اختلف سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 7 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 27 جنيهًا.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 20 جنيها، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، وجاء سعر الفلفل الحامي البلدي بـ 10 جنيهات، والفلفل الرومي صوب نحو 7 جنيهات.

سعر الخس

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما الخس المر 3 جنيهات للواحدة، والخس الأحمر 5 جنيهات، والخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الزيتون

بلغ سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، والزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر البصل

واختلف سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 2.5 و6 جنيهات.

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6.5 جنيه.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الجزر

وسجل سعر الجزر اليوم، نحو 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 6 إلى 10 جنيهات.

سعر البطاطس

واختلف سعر البطاطس اليوم بين 5 و9.5 جنيه.

سعر القرنبيط

ووصل سعر حبه القرنبيط متوسط وزن 2 كيلو حوالي 7 جنيهات.

سعر البروكلي

وسجل سعر الكيلو جرام من البروكلي نحو 8 جنيهات.

سعر قرع العسل

ووصل سعر حبة قرع العسل، متوسط وزن 4 كيلو جرامات بنحو 27 جنيهًا.

عيش الغراب

وتراح سعر طبق عيش الغراب وزن 250 جراما ما بين 25 إلى 40 جنيهًا.

سعر البسلة

وتراوح سعر كيلو جرام البسلة، ما بين 12 إلى 20 جنيهًا.

سعر السبانخ

ووصل سعر كيلو جرام من السبانخ نحو 12 جنيها.