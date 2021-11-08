أسعار الطماطم اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021.. ارتفاع 50 قرشا للكيلو

يبحث قطاع عريض من ربات البيوت عن أسعار الطماطم اليوم الاثنين، عبر المحرك العالمي «جوجل» باعتبارها واحدة من أهم الخضراوات التي يجب أن تتواجد داخل المنزل، حيث شهدت أسعار الطماطم اليوم ارتفاعا طفيفا في الأسواق المحلية، يقدر بنحو 50 قرشا في الكيلو الواحد.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يتم تقديمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الطماطم اليوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، وذلك في التقرير التالي..

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

وجاء سعر كيلو الطماطم في سوق العبور، وهو أحد الأسواق الخاصة بالجملة، وفق الموقع الرسمي للسوق على الإنترنت، بسعر يتراوح ما بين 1.4 و3 جنيهات، على أن يتم البيع «بالقفص».

ليتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة ما بين 35 جنيهًا إلى 75 جنيهًا بوزن 25 كجم.

يذكر أن أسعار الطماطم تختلف في سوق العبور بشكل يومي، وتتحدد أسعار الطماطم في المناطق المختلفة، وفق أسعارها في المزاد الصباحي اليومي في سوق العبور، ويضاف إليها رسوم النقل ومكسب التاجر.

سعر الطماطم في السوق المحلي

وتراوح سعر الطماطم اليوم في السوق المحلي ما بين 4 و6.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات أمس.

سعر الطماطم في السوبر ماركت

وتراوح سعر كيلو الطماطم البلدي في السوبر ماركت والمحلات التجارية الكبرى ما بين 7 و12 جنيهًا، الطماطم الفئة الأولى «أورجانيك» بنحو 17 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في السوق اليوم

وتراوح سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد، تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 و4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.