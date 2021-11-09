محافظ بني سويف يُكرًم اثنين من ذوي الهمم لبراعتهما بالرياضة وحفظ القرآن

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، بتكريم لاعب منتخب مصر محمد عبد الحميد بريك، ابن قرية بهبشين بمركز ناصر، لرفع الأثقال للمكفوفين، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول على العالم للشباب، خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة العالم للمكفوفين، والتي استضافتها دولة جورجيا أواخر أكتوبر الماضي، وشارك فيها العديد من منتخبات العالم للمكفوفين.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه للاعب الذي يدرس بكلية آداب بني سويف، وأهداه شهادة تقدير ومكافأة مالية، وهنأه على هذا الإنجاز العالمي، الذي كان مثار فخر وإعزازا لأبناء بني سويف عامة ومركز ناصر بشكل خاص، ونموذج يحتذى به، وقدوة للشباب المصري الواعد، حيث أشاد المحافظ بما يحققه أبناء بني سويف الموهوبون والمتفوقون، لاسيما أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة منهم، مشيراً إلى أن هذه الفترة، تشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المتفوق في كافة المجالات، وأنه دائم التوجيه بتوفير كافة الدعم لهم، والعمل على اكتشاف مزيد من المميزين من شباب مصر الواعد في مختلف المجالات.

بريك يشكر محافظ بني سويف على تكريمه

من جانبه أعرب اللاعب عن تقديره لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطبية وحرصه على استقباله بمكتبه لتهنئته، والذي يمثل حافزا كبيرا ودافعا قوية للاستمرار في الحفاظ على التفوق الرياضى والعلمي، مشيرا إلى أن تكريم المحافظ اليوم ليس الأول، بل سبقه تكريم مماثل في ديسمبر 2019، حينما كرمه المحافظ بعد فوزه آنذاك بمراكز متقدمة في البطولة الدولية لرفع الأثقال التي تم تنظيمها بمصر تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

محافظ بني سويف يكرم طفلا من ذوي الهمم

كما كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطفل المعجزة أحمد رمضان عبد التواب، من ذوي الهمم، ابن قرية المنصورة مركز ناصر، لتميزه ونبوغه في حفظ القرآن الكريم بأرقام الآيات، حيث سلمه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية، تشجعياً وتحفيزاً لتميزه في حفظ كتاب الله رغم إعاقته الذهنية والحركية.

وأبدى المحافظ إعجابه الشديد بالطفل المعجزة وما يتمتع به من قدرات وملكات من الله بها عليه، وأنار بصريته بحفظ كتابه الكريم عن طريق السمع، والذي لم يكن حفظا تقليديا، وإنما يحفظه برقم الآية والحزب والجزء، داعياً الله أن يمن عليه ويصبح من كبار رجال القرآن وينفع الله به مصر والمصريين، مشيرا إلى الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هي توفيق الله بأن يسًر له حفظ كتابه الكريم.