محافظ بني سويف يوجه بتجهيز أماكن لإقامة معارض اللحوم بأسعار مخفضة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، بتجهيز أماكن لاستخدامها كمقرات لإقامة معارض لعرض اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك لتنفيذ خطة وإجراءات عملية المساهمة في توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتلبية احياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، والتي تترجمها الحكومة إلى جهود عملية من خلال حشد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

التوسع في إقامة شوادر بيع اللحوم المدعمة ببني سويف

وأشار محافظ بني سويف، إلى وجود تنسيق بين مسؤولي التموين والطب البيطري بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من كبار الجزارين ومربي الماشية، للتوسع في إقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة ومدعمة، على مستوى المراكز والمدن، والذي سوف يسهم في تخفيض سعر اللحوم على مستوى المحافظة.

تكثيف حملات الرقابة التموينية على محلات الجزارة ببني سويف

وقال محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية «هناك تكثيف من حملات الرقابة التموينية على محلات الجزارة والأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري وجشع بعض التجار، حيث يساعد ذلك في الالتزام ببيع اللحوم بأسعار مناسبة وعدم المغالاة المبالغ فيها ولإحدات التوازن في الأسواق».

زيادة المنافذ المتنقلة لبيع اللحوم البلدية والسودانية

ووجه المحافظ بضرورة زيادة المنافذ المتنقلة لبيع اللحوم البلدية والسودانية، حسب أسعار وزارة التموين، مؤكداً على تواصله بوزير التموين للدفع بمزيد من السيارات لتغطية أكبر نطاق ممكن على مستوى المحافظة، مؤكدا أهمية تنمية دور الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص وتبني المبادرات المجتمعية التي من شأنها المساهمة في توفير السلع الأساسية وتحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلي ومواجهة محاولة بعض التجار المغالاة في الأسعار.