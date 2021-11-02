بطل العالم في رفع الأثقال مكفوفين: «المهن الرياضية» رفضت قيدي لضعف بصري (فيديو)

انتقد اللاعب محمد بريك عبد الحميد، الشهير بـ«بريك»، بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين فئة الشباب وثاني العالم في نفس اللعبة للكبار، لاعب المنتخب المصري، رفض نقابة المهن الرياضية في محافظة بني سويف، قيده عضوا بها رغم سداده الرسوم الإدارية.

بطل رفع الأثقال مكفوفين: «المهن الرياضية» قالت لي «مينفعش تشترك معانا نظرك ضعيف»

وقال اللاعب «رفضوني وقالولي نعطيك رخصة تدريب تأذي بها الناس انت نظرك ضعيف، يعني عشان نظري ضعيف رفضوني رغم إني سددت الرسوم الإدارية لهم والتي كلفتني أكثر من 3 آلاف جنيه، وربنا الأعلم أنا وفرتها ازاي»، مطالبا وزارة الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف بالتدخل.

«بُريك» يحصد 4 ميداليات ذهبية وفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال مكفوفين بجورجيا

وحصد «بُريك» صاحب الـ22 عاما، والطالب بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة بني سويف، مؤخرا في بطولة العالم لرفع الأثقال مكفوفين بدولة جورجيا 4 ميداليات ذهبية وفضية، مؤكدا أن الإعاقة فقط في القلوب والعجز في الإرادة، مسجلاً أرقاما قياسية جديدة باسمه في البطولة ذاتها.

نشأة «بُريك»

ويقول «بُريك»: «منذ صغري واهتممت بممارسة الرياضة حتى وصلت للمرحلة الثانوية وقد رشحني مُدرس التربية الرياضية في مَدرستي الثانوية بمركز ناصر إلى المدير الفني لمنتخب مصر لرياضة رفع الأثقال للمكفوفين، الذي كان حديث النشأة وقتها ويحتاج إلى ضم لاعبين، وبدأت تدريبات في مركز شباب بهبشين ثم انتقلت للعب في منتخب مصر منذ عام 2019، ودي كانت الفترة الحقيقية في حياتي».

مشوار «بُريك» ورحلته مع لعبة رفع الأثقال

ويضيف: «بدأ مشواري مع احتراف لعبة رفع الأثقال من بطولة على مستوى الجمهورية في محافظة بورسعيد عام 2019 وفزت فيها بالمركز الثالث، وفي العام نفسه حصلت على المركز الثاني في بطولة كأس مصر ببني سويف، وفي نوفمبر 2019 شاركت في بطولة أفريقيا والتي حصدت منها المركز الأول للناشئين من سن 15 إلى 23 عاما، ليتم تأهيلي للمشاركة في البطولة ذاتها لسن من 23 إلى 40 عاما، وحصدت أيضا المركز الأول».

تحطيم الأرقام القياسية

بطولات عديدة شارك فيها «بُريك» حاصدا منها كثيرا من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، كانت آخرها بطولة العالم التي انطلقت فعالياتها بدولة جورجيا شهر أكتوبر الجاري، التي تمثل بالنسبة له أعظم انتصاراته، إذ توِّج بالمركز الأول ناشئين والمركز الثاني كبار، مُحطما أرقاما قياسية ليحفر بإرادته أرقاما قياسية جديدة باسمه.

وتمكن «بُريك» من رفع 225 كجم في الإسكوات محطمًا الرقم القياسي 190 لمن سبقه، وفي البنش 145 كجم مُحطما الرقم 130، وفي السحب 260 كجم محطما رقم الـ 200 ليُكَلَل تعبه بالنجاح في النهاية: قائلا«كنت مبسوط جدًا.. أنا مصر كانت محملاني أمانة والحمد لله مخذلتهاش، ونفسي أرفع اسم مصر في كل مكان».

وجَّه «بُريك» الشكر للدولة المصرية ممثلة في منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، كما طالب محافظ بني سويف بتكريمه وتوفير الدعم المادي بشكل أكبر نظرا لما تحتاجه هذه اللعبة من مصاريف خاصة، موجها الشكر لرئيس جامعة بني سويف على استقباله وتكريمه.