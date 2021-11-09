«مدبولي» يترأس اجتماع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرابة 35 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021 في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حسبما صرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والمسئولة عن «الجهاز».

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة، على هامش مباحثات جرت مع الجانب الأردني اليوم، والتي شهدت توقيع البلدين اتفاقية للتعاون بمجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البلدين الشقيقين، أن الجهاز قدم قرابة 2.6 مليار جنيه كمنح لتمويل المشروعات.

ومن المُقرر حسب الاتفاقية، التي شهد توقيعها كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد الأردني، ورئيس مجلس الوزراء الأردني، أن تسهم الاتفاقية في تبادل الخبرات في هذا المجال، وعرض معارض مشتركة لأصحاب المشروعات، والعمل على استغلال فرص التكامل التجاري في البلدين الشقيقين.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير قرابة 2.3 مليون فرصة عمل

وتشير وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القروض والدعم الذي قدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أسهم في توفير قرابة 2.3 مليون فرصة عمل للمصريين خلال السنوات الثمان الماضية.

ويعتبر «الجهاز»، الجهة المسئولة عن ريادة الأعمال في مصر، ويتعاون مع الجمعيات والمبادرات العامة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وزيرة التجارة والصناعة: «شباك واحد» لتسهيل إقامة المشروعات الجديدة

وتشدد «جامع» على أن القوانين والأطر الموجودة في مصر توفر «شباك واحد» لتوفير الوقت والمجهود اللازم لإصدار التراخيص، وتبسيط الإجراءات، مما يُسهل بدء وإقامة مشروعات جديدة.