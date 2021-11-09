وزير خارجية الإمارات في أول زيارة لدمشق: ندعم جهود الاستقرار في سوريا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، في أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع منذ قطع عدة دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع هناك، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية، وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير.

وشهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

الأسد يشيد بالمواقف الصائبة للإمارات

وأكد الرئيس بشار الأسد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات العربية المتحدة منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ونوه الرئيس الأسد، بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات، مشدداً على أن الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري.

الإمارات تؤكد جهود دعم استقرار سوريا

ومن جانبه، أكد الشيخ عبد الله على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبراً أن ما حدث بها أثر على كل الدول العربية معرباً عن ثقته أن سوريا بقيادة الرئيس الأسد، وبجهود شعبها، قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن الإمارات مستعدة دائماً لمساندة الشعب السوري.

كما تناول اللقاء، بحث الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، والاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية من أجل تحقيق تطلعات شعوبها بعيداً عن أي تدخلات خارجية.