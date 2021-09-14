بعد لقائه الرئيس السوري.. بوتين «في العزل» بسبب كورونا

نقلت وكالة «فرانس برس» عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بكورونا في أوساطه، معلنًا أنَّ بوتين خالط مصاباً بكورونا لكنه بـ«صحة ممتازة».

«بوتين» يشارك في 3 اجتماعات دولية عبر تقنية الفيديو

وقال بيان الكرملين، الذي نشرته وكالة «سبوتينيك» الروسية: «سيشارك الرئيس الروسي في جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، واجتماع لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، واجتماع مشترك لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، عبر تقنية الفيديو، وهي الجلسات المقرر عقدها هذا الأسبوع في مدينة دوشنبه».

لقاء غير معلن بين الرئيس الروسي وبشار الأسد

يذكر أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره السوري بشار الأسد، في الكرملين، في زيارة غير معلنة صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر بوتين في بداية اللقاء: «يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو، وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذي كان قبل أيام».

وناقش الرئيس الروسي نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا، مهنئاً الرئيس السوري بالنتائج الجيدة، قائلاً له: «إن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك، ورغم كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية».

«بوتين»: المشكلة الرئيسية تكمن في وجود القوات الأجنبية

«بوتين» أشار إلى أن ترسيخ الدولة يعيقه الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا، قائلاً: «في رأيي، أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود القوات الأجنبية في مناطق معينة من البلاد دون قرار من الأمم المتحدة، ودون إذن منكم، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ولا يمنحكم الفرصة لبذل أقصى الجهود لتوطيد البلاد والمضي قدماً في طريق إعادة الإعمار بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية».