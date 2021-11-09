«مصر للصحة» تحذر من «الكرش»: مؤشر للإصابة بالضغط ومقدمة لأمراض القلب

قال الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، عميد معهد القلب السابق، إن ضغط الدم يحدث نتيجة انقباض القلب، وعندما ينبسط القلب ينخفض الضغط، فالضغط المثالي يقدر بـ120/70، موضحًا أن الشخص الذي يصل ضغطه لـ140/90 عليه أن يقلل من انفعاله، ويقلل الملح في الطعام، «ده جرس إنذار وهو في هذا الوقت عبارة عن مشروع مريض ضغط»، وذلك خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على «الحياة».

يجب الكشف عن الضغط قبل تعرض الشخص لصداع

وأضاف «شعبان»، أن مريض الضغط لا يستطيع أن يعلم بأنه مريض ضغط إلا إذا قام بإجراء كشف طبي، كما أن الصداع قد يكون نتيجة انخفاض ضغط الدم، وليس الارتفاع كما يعتقد البعض، موضحًا أن هناك أعدادا كبيرة من الشباب الصغير يحصلون على علاج لمرض الضغط ، وهذا الأمر وراثي، «لو والدك أو أخوك الكبير عنده ضغط، فخلي بالك ممكن يكون عندك ضغط دم»، وهناك ضرورة للكشف عن الضغط قبل أن يتعرض الشخص للصداع.

فتش عن الضغط قبل ما يفتش عنك

وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى أنه «يجب على أي شخص أن يفتش عن الضغط قبل أن يفتش هو عنه»، كما أن الكرش قد يكون مؤشرا للإصابة بمرض الضغط، إذ إن الكرش مقدمة لأمراض القلب، وتراجع القوة والفحولة الجنسية، «مشكلة مصر إن الكرش في بعض المناطق عزوة» وهناك العشرات من الأدوية الخاصة بضغط الدم، والطبيب يقوم بوصف الدواء المناسب لكل شخص بعد الاطلاع على ضغطه وإصابته بالأمراض المختلفة.

«الدواء اللي ينفع جاري مش هينفعني»

وتابع الدكتور جمال شعبان : «الدواء اللي ينفع جاري، مش هينفعني»، ويجب متابعة مريض الضغط مع الطبيب، لأن الضغط قد يتغير من وقت لآخر، وفي هذه الحالة هناك حاجة لتغير الجرعة، مشيرًا إلى ضرورة عدم وقف العلاج مرة واحد، لأن بعض أدوية الضغط لها أعراض انسحابية، إذ إن الضغط قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، معقباً: «أمراض الضغط في مصر زادت ليس بسبب المياه مثلما يعتقد البعض، ولكن بسبب عدم تشخيص الضغط».

السكر والضغط والكولسترول عبارة عن مثلث الرعب الصحي

وأوضح أن 50% من مرضى الضغط لا يعلمون بإصابتهم بمرض الضغط، إذ إن الضغط إذا ارتفع 3 مرات متتالية على فترات متباعدة، فهذا يعني أن الشخص مريض ضغط، وفي هذه الحالة يجب المتابعة مع الطبيب، وتغير أسلوب الحياة، كما أن السكر والضغط والكولسترول عبارة عن مثلث الرعب الصحي، معقبا: «ده محور ثلاثي شرير يؤذي القلب والكلى، وفي حال الإصابة يجب الحصول على العلاج سريعًا».