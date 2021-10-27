قلب المرأة أصغر من قلب الرجل.. جمال شعبان يكشف 20 حقيقة علمية

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، 20 حقيقة مذهلة عن القلب وآلية عمله ومسببات الأمراض به، وكيفية الوقاية منها..

1-المعرفة أهم عنصر في الحفاظ على قلبك.

2-القلب عبارة عن موتور أوتوماتيك به چينيريتور ذاتي توليد الكهرباء ويستمر في العمل حتى خارج الجسم.

3-ماكينتان تعملان بالتوازي اليمنى ترفع الدم للرئتين واليسرى ترفع الدم لجميع الجسم.

4-القلب البشري في حجم قبضة يديك ويضرب من 60 إلى 100 ضربة في الدقيقة.

5- يضرب 100 ألف ضربة في اليوم.

6-عضلة القلب لا تعرف التعب على عكس عضلات الساقين والذراعين التي تحتاج إلى الراحة بعد التمارين الرياضية.

7- قلب المرأة أصغر وأسرع من قلب الرجل بـ8 ضربات في الدقيقة.

8- المسافة التي يقطعها الدم داخل الأوعية الدموية إذا تم تجميع أطوالها تتجاوز 100 ألف كيلومتر.

9-كل ضربة تضخ حوالي 5 ملاعق كبيرة من الدم، يعني جالون ونصف جالون في الدقيقة لتغذي تريليونات من الخلايا التي تستقبل الدم وتتغذي به ما عدا خلايا قرنية العين.

10-قلب الحوت الأزرق 1500 كجم ويضرب من 2 إلى 5 ضربات في الدقيقة.

11-تستطيع حماية قلبك بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع 45 دقيقة يوميا.

الحزن يكسر القلب

12-أول منشور عن الدايت النباتي في سفر دانيال في التوراة 600 سنة قبل الميلاد وأول مقولة عن دور القلب المحوري في الحديث المحمدي «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وهي القلب».

13-السماعة الطبية تم اختراعها بسبب خجل بعض الأطباء من أن يلصق أذنيه ليستمع مباشرةً إلى أصوات قلوب السيدات.

14- أصوات القلوب نتيجة ارتطام وريقات صمامات القلب عند إغلاقها وانفتاحها.

15-الصمام في حجم العملة المعدنية.

16-القاتل الأول قبل سرطان الثدي في السيدات وقبل سرطان البروستاتا في الرجال.

17-أقدم مريضة قلب في التاريخ الأميرة الفرعونية ميريت 300 عام قبل الميلاد ماتت بجلطة في الشريان التاجي.

18-التعصب الكروي والتشجيع الجنوني خطر على القلب.

19-سرطان القلب نادر جدا لأن خلايا القلب لا تستمر في الانقسام.

20- النظام الغذائي والحركة والامتناع والابتعاد عن التدخين والسعادة أركان صحة القلبوالحزن يكسر القلب فعلا ويتسبب في حدوث مرض القلب المنكسر لأن القلب هو المخ الثاني.