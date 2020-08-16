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جمال شعبان: "لو بنطلونك أضيق اعرف إنك داخل على مشكلة في القلب"

كتب:

شريف سليمان
10:10 م | الأحد 16 أغسطس 2020
الدكتور جمال شعبان

الدكتور جمال شعبان

حذر الدكتور جمال شعبان العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، من تناول المواد المنشطة، للشباب الذين في الصالات الرياضية "جيم".

وقال شعبان خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة": "بعض الشباب الذين يستعملون هذه المواد ويعالجون عندي أصيبوا باختلالات في كهرباء القلب ومشاكل في الشرايين والأوعية وتضخم في عضلات القلب".

وناشد الشباب، بمتابعة الأرقام الخاصة بضغط الدم والسكر والكوليسترول ومعدل الوزن ومحيط البطن: "لو لقيت البنطلون بتاعك اضيق اعرف إنك داخل على مشكلة في القلب".

وواصل: "يجب الامتناع عن التدخين ومشروبات الطاقة والمكملات الغذائية والمخدرات والمسكنات اللي بقت في الشنط زي البونبوني وبعد كده بتتحول لمخدرات".

وشدد على أن ضغط الدم المرتفع والإفراط في استخدام المسكنات دون إشراف طبي تسببا في أمراض الكلى.

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