سيدة في دعوى طلاق: «جوزي باع عفش البيت عشان يشتري مخدرات»

وقفت سيدة ثلاثينية أمام محكمة الأسرة لتشكو ما فعله زوجها بعد زواج دام 10 سنوات، تحملت فيها جحيم حياته وإدمانه، لكنها قررت أن تخرج عن صمتها وتقيم دعوى طلاق للضرر بعد أن زادت تصرفاته جنوناً، وبدأ يصرف كل دخله الشهري ويبيع من أثاث المنزل على المخدرات، في الوقت الذي تحتاج طفلته إلى طعام، حسب دعواها.

زواج تقليدي

وروت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة قائلة: «لم أكن أعرفه قبل الزواج، كان زواجنا تقليديا عن طريق العائلة وكنت شبه مجبرة على الزيجة، ودامت الخطبة لأشهر قليلة، وبعد الزواج فوجئت بطباعه الصعبة وقراراته واجبة النفاذ، بخلاف تعاطيه الأقراص المخدرة طوال الوقت».

زيجة.. مدمن مخدرات

وقالت الزوجة: «الحياة معه جحيم لا يطاق، حاولت تهدئة الأمور أكثر من مرة وأن أجعله يعتاد على طباع الحياة الجديدة لكنه كان يرفض ذلك، ونهاية كل حديث يتعاطى المخدرات حتى ينسى ما حدث، وبعد فترة كبيرة تأخرت في الإنجاب، وذهبت للطبيب وعرفت أن السبب وهو تعاطيه للمخدرات، وعندما طلبت منه التعافي منها رفض، وعنفني، وعشت سنوات أعاني من ذلك الأمر، على أمل أن يصلح من حاله».

وتابعت الزوجة بقولها: «من سنتين ربنا كرمني وحملت وكنا فرحانين، ووعدني أنه هيبطل، لكن بعد شهور رجع أسوأ من الأول، وكل ما أتكلم معاه يضربني، وبعد ما خلفت بقى مدمن أكتر من الأول، وبقى يصرف كل فلوسه على الحشيش وعلى كيفه، وبقى مبيصرفش على البيت ولا على بنته، ولما أشتكيه لأهله يضربني ويقولي انتي عايزة تخربي عليا البيت، وصل بيه الحال ميجبش أكل ولبن لبنته، ويصرف على المخدرات».

الزوج بدأ في بيع عفش المنزل

وأوضحت الزوجة، أنها «فوجئت بأنه بدأ ببيع بعض قطع أثاث من المنزل ليكفي نفقاته على المخدرات، وعندما منعته ضربني، وطردني من المنزل، وهددني بتركي معلقه، وطلب مني عدم العودة للمنزل مرة أخرى».

الزوجة لا تريد حلا للتصالح

واختتمت الزوجة أنها لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وأنها تريد إحالة الدعوى للمحكمة، ولا تريد حلا للتصالح بينهم، لأنها جربت كل الحلول معه على مدار سنوات طويلة، لكنها باءت جميعها بالفشل، وأنها لا تريد العيش معه مرة ثانية، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.