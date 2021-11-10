تفاصيل عقوبات مرتكب الجريمة وشركائه.. تعرف عليها

كثيرا ما نجد جرائم جنائية يرتكبها أفراد بذاتهم، دون شريك لهم، وفي أحيان أخرى يرتكب الجريمة أشخاص بمساعدة ومشاركة آخرين، وفي كلتا الحالتين، يكون المتهمان متورطين، وعلى هذا النحو فسرت مواد القانون 189 لسنة 2020، المعروف بقانون العقوبات الجنائية، العقوبات الموقعة على مرتكب الجريمة، سواء كان بمفرده أو اشترك معه غيره على النحو التالي:

طبيعة الشخص مرتكب الجريمة

أن يكون الشخص فاعلا للجريمة هو كل من :

(أولا) يرتكبها وحده أو مع غيره.

(ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

المادة 40 يعد شريكا في الجريمة:

(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

المادة 41 من قانون العقوبات الجنائية ، تنص على أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص. ومع هذا:

(أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

(ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

المادة 42 ارتكاب الجريمة في حالة عدم وجود قصد جنائي

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.

المادة 43

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.