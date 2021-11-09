ربيع: إيرادات القناة سترتفع إلى 500 مليون جنيه سنويا بداية من فبراير المقبل

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن زيادة رسوم مرور السفن في قناة السويس لـ6%، بداية من شهر فبراير المقبل، سترفع إيرادات القناة 500 مليون دولار في السنة، موضحًا أن مصر شاركت في معرض اكسبو دبي 2020، وخرج بصورة لائقة، وكان أحد أفضل الأجنحة الموجودة في المعرض، موجهًا التحية لكل القائمين على الجناح المصري.

زحام على الجناح المصري في معرض اكسبو دبي 2020

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على «المحور»، أن الزيارات لدى الأجنحة كانت تنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً، إلا أن الزحام على الجناح المصري أدى إلى مد استمراره لمدة ساعتين كاملتين.

استعراض التاريخ المصري

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه جرى استعراض التاريخ المصري القديم والحاضر والمستقبل، وشكل الشوارع والطرق والمباني، ونقل صورة الجمهورية الجديدة للعالم، موضحًا أنه في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر تغيرت كثيرًا، والجميع يشعرون بالتغيير الإيجابي للبلاد، كما جرى عرض الفرص الاستثمارية والحوافز في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع: «سنبرم تعاقدات كبيرة بعد معرض اكسبو، حيث عرفنا نفسنا جيدًا للمستثمرين وتناقشنا معنا، ولم ننتظرهم حتى يأتوا إلينا، ولدينا عدد كبير من المشروعات الموجودة على أرض الواقع»، مؤكدًا أن أهمية القناة معروفة للجميع، لكن حادث جنوح سفينة إيفرجيفن زادت التركيز عليها، وبخاصة أن هناك خطورة كبيرة من وقف الملاحة فيها: «العالم كله كان بيسأل هتتفتح تاني امتى، ورب ضارة نافعة، وبالفعل كانت الأزمة نافعة».