سفير الأردن: إنجازات السيسي عظيمة وينعكس تأثيرها على الأمة العربية

قال أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر، إن زيارة الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد الأردن، إلى مصر تُعد الزيارة الرسمية الأولى له، نظرًا لثقل مصر والعلاقة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك عبد الله الثاني ملك الأردن، مؤكدًا أن مصر تشهد هذه المرحلة إنجازات عظيمة ليس للمصريين فحسب، وإنما للأمة العربية بفضل الرئيس السيسي.

هناك توافق على ملف القضية الفلسطينية بين مصر والأردن

وأضاف «العضايلة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك توافق على ملف القضية الفلسطينية بين مصر والأردن، وكذلك على كافة الملفات في المنطقة، مؤكدًا دعم الأردن للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتينن، وهو الدور المصري أيضًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن موقف الأردن من عودة سوريا للجامعة العربية يتعلق بالدول العربية مجتمعة، لافتًا إلى أن عمان مع وحدة الأراضي السورية وترك قرارها للشعب السوري، مؤكدًا أن أهمية سوريا من أهمية الدول العربية.

ولي العهد الأردني سيزور مشيخة الأزهر

وأشار السفير الأردني بالقاهرة، إلى أن زيارة الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد الأردن إلى مصر تهدف للتعاون الاقتصادي بين الجانبين؛ ومنها التعاون السياحي حيث تم توقيع اتفاقيتين، مؤكدًا على الاتفاق على الترويج المشترك للأماكن السياحية للدولتين على حد سواء، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية في هذا الإطار، فولي العهد سيزور مشيخة الأزهر غدًا؛ نظرًا لدور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الدفاع عن المسلمين وتقديم الصورة الناصعة للإسلام، وتغيير الصورة التي ألحقها الإرهابيين بالدين الإسلامي، لافتًا إلى أن ولي العهد سيزور الكنيسة القبطية.

ولي العهد سيزور الكنيسة القبطية

وأوضح أن ولي العهد سيتفقد قناة السويس؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة، ومجالات التعاون المشترك بين الأردن ومصر في هذا المجال، كما أن ولي العهد استمع للوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة؛ لاستفادة الأردن من التجربة المصرية الفريدة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الأردن يمكنه الاستفادة من هذه التجربة؛ حيث وجّه ولي العهد المسئولين للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، موضحًا أنه سيكون هناك تبادل زيارات لإقامة نموذج مثل النموذج المصري في الأردن.

مصر قدمت خلال 7 سنوات ماضية مشروعات بنية تحتية هائلة

وأكد أن مصر قدمت خلال الـ 7 سنوات الماضية، مشروعات بنية تحتية هائلة، مؤكدًا أنه في إطار التعاون الثلاثي المصري العراقي الأردني، تم التحدث عن إنشاء مدينة صناعية لوجستية على الحدود الأردنية العراقية للدول الثلاث قريبًا، موضحًا أن هذا المشروع واعد لاستفادة الدول الثلاث.