السيسي وولي عهد الأردن يتفقان على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإعمار غزة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، حيث صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيدا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق في الرؤى والمواقف، في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

دور مصر في خدمة القضايا العربية

من جانبه، نقل ولي العهد الأردني، تحيات ملك الأردن لأخيه الرئيس، معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيدا في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، واستعراض تجربة البلدين الشقيقين في مجال تمكين المرأة والشباب، وبحث سبل تبادل الخبرات في هذا الشأن.

منتدى شباب العالم

وأشاد الرئيس السيسي في هذا الإطار، بمشاركة ولي العهد الأردني في عدة دورات سابقة من منتدى شباب العالم، مؤكدا حرص مصر على تعزيز هذا المحفل المهم، لما يتيحه من فرصة أمام الشباب المصري للحوار والاطلاع على جهود الدولة لتنفيذ مشروعات كبرى وما تنفذه من برامج وطنية، ومناقشة مختلف المسؤولين بشكل مباشر، فضلا عن التفاعل مع الشباب العربي والأجنبي وتبادل الأفكار، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، تم استعراض الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، خاصةً في ليبيا وسوريا، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

تعزيز التعاون مع العراق

وشهد اللقاء التطرق إلى سبل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، خاصةً مع ما تشكله هذه الآلية من فرصة ملائمة لتبادل الرؤى إزاء القضايا والتحديات محل الاهتمام المشترك، وجرى تجديد التأكيد على إدانة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مؤخرا، وإبداء الدعم الكامل من البلدين لاستقرار الأوضاع بالعراق الشقيق، ومساندته في حربه ضد الإرهاب، ودعم مسيرته السياسية.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بينما حضر من الجانب الأردني، الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ونايف الفايز وزير السياحة والآثار، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، ومصطفى خليفة مدير مكتب ولي العهد.