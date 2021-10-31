  الأردن: السماح للسياح من ليبيا وسوريا بالدخول للبلاد

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، اليوم، السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن 5 أشخاص وضمن برنامج ‏سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم ضمن مينافست معتمد، مع وجود ‏ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية. ‏‏

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الفرايه قرر أيضا السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة الأردنية بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية الأردنية، كما تعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.

وأضافت أنه تم رفع القيود عن رعايا ألبانيا ومولدافيا، بحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول ‏من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة.