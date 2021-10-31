الأردن: السماح للسياح من ليبيا وسوريا بالدخول للبلاد
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أ ش أ
09:42 م | الأحد 31 أكتوبر 2021
الأردن
قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، اليوم، السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن 5 أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم ضمن مينافست معتمد، مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الفرايه قرر أيضا السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة الأردنية بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية الأردنية، كما تعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.
وأضافت أنه تم رفع القيود عن رعايا ألبانيا ومولدافيا، بحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.