طارق شوقي: سنجري امتحانا عشوائيا لطلاب الصف الخامس لقياس قدرتهم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نية الوزارة هي اختبار قدرة طلاب الصف الخامس الابتدائي على القراءة والحساب، ويأتي ذلك ضمن طموحات الدولة لتطوير التعليم، موضحا أن تصميم تطوير التعليم تم الإعداد له منذ 4 سنوات، ويقوم به مئات المتخصصين داخل مصر وخارجها، ولديه فلسفة تركز على المتعلم واكتساب مهارات جديدة مصممة للزمن الذي سيعمل فيه الطلاب وبعيدة عن ثقافة الامتحانات فقط.

قياس القدرة على القراءة والحساب

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر»، اليوم الثلاثاء، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، «أن من أول يوم قولنا هيكون فيه دراسة معيارية لقدرة الطلاب على الاستيعاب ومعرفة مهارات الطلاب قبل المنهج وبعده، وبيتم ده في الصف الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي في مختلف دول العالم، ورابعة ابتدائي هي المستهدفة وده مش امتحان ده اختبار بس للقراءة والحساب».

قياس قدرة الطلاب على الاستيعاب

وأكد وزير التربية والتعليم الفني، أن الدولة كانت تنوي تفعيل ذلك قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، ولكن بسبب قلة أعداد الطلاب والحضور «أون لاين» تقرر إقامته هذا العام على طلاب الصف الخامس، الذين كانوا العام الماضي في الصف الرابع وسيتم اختيار عينة عشوائية لقياس قدرة الطلاب على استيعاب المناهج.

توفير لقاحات لتطعيم الطلاب

وفي سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم الفني، أن وزارة الصحة، قامت بتوفير 8 ملايين جرعة من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم الشباب في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه لا يعلم صحة وجود تطعيم للأطفال أقل من 15 عام في مصر.